Эрдоган 3 февраля прибудет в Украину

В Украину 3 февраля прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
В рамках визита пройдет его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
«Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двухсторонних документов», – сообщила пресс-служба.
Также Эрдоган и Зеленский примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.
7–8 августа 2019 года Зеленский совершал визит в Турцию. После переговоров с Эрдоганом он заявил, что совместными действиями Украина и Турция изменят ситуацию в Черноморском регионе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В немецком Оберхофе проходит седьмой этап Кубка мира по санному порту. Россиянин Семен Павличенко занял второе место в одиночном разряде. Победу одержал саночник из Германии Йоханнес Людвиг, затративший на две попытки 1 минуту 28,267 секунды. Семен Павличенко уступил немцу 0,164 секунды. Третье место занял латыш Ивар Кивлиниекс. Роман Репилов занял восьмое место. Но при этом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия в шесть раз увеличила компенсации пострадавшим от пыток в полиции / 5 декабря
- Fox: власти США задержали шесть саудовцев около базы ВМС во Флориде после стрельбы / 7 декабря
- «Украинского диверсанта» Бессарабова доставили в колонию в Ставропольском крае РФ – правозащитники / 3 января
- Ученые заявили о снижении средней температуры человека за 150 лет / 10 января
- В Ульяновске отменяют выборы по партийным спискам / 15 января
- Автоновости: Дилеры рассказали, как сильно подорожают машины в новом году / 10 декабря
- МИД РФ отреагировал на удары США по Сирии / 30 декабря
- Independent — космические войска США дадут бой России и Китаю на «последнем рубеже» Земли / 27 декабря