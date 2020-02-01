Опровергнуто наличие лекарств от нового коронавируса

Китайские эксперты по традиционной медицине в субботу заявили об отсутствии в настоящее время лекарства от коронавируса 2019-nCoV. По словам члена группы экспертов из Шанхая Чжана Вэя, эффективность препарата Shuanghuanglian против нового типа вируса не доказана и его профилактическое действие врачами не подтверждается.
Чжан Вэй призвал население не верить слухам и не принимать Shuanghuanglian с целью сдержать коронавирус, пишет РИА Новости.
"Сейчас еще нет такого средства, которое точно могло бы предотвратить заражение коронавирусом нового типа", — отметил специалист по традиционной китайской медицине.
В пятницу китайские СМИ сообщили со ссылкой на ученых из шанхайского фармакологического института и института вирусологии Уханя, что Shuanghuanglian может помогает от вируса. Эти сообщения вызвали ажиотажный спрос — аптеки продавали не более пяти упаковок одному человеку.
Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, болеют почти 12 тысяч. ВОЗ считает вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Последнее: Китайские эксперты по традиционной медицине в субботу заявили об отсутствии в настоящее время лекарства от коронавируса 2019-nCoV. По словам члена группы экспертов из Шанхая Чжана Вэя, эффективность препарата Shuanghuanglian против нового типа вируса не доказана и его профилактическое действие врачами не подтверждается. Чжан Вэй призвал население не верить слухам и не принимать Shuanghuanglian с целью сдержать коронавирус, пишет РИА Новости. […]
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