Виллиан станет игроком «Барселоны»

Бывший полузащитник "Анжи", а ныне футболист "Челси" Виллиан летом перейдет в "Барселону". Каталонцы заручились согласием 31-летнего бразильца.

Контракт Виллиан с "Челси" истекает в конце сезона, и футболист станет свободным агентом. Бразилец достанется "Барселоне" бесплатно. Чемпионы Испании уже согласовали с агентами Виллиана его переход.

В текущем сезоне Виллиан сыграл за лондонцев 30 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач. Полузащитник пришел в "Челси" в 2013 году из махачалинского "Анжи". До прихода в российский клуб Виллиан выступал за "Коринтианс" и донецкий "Шахтер".

Источник: Вести

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