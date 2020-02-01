Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

01.02.2020, 13:30, Новости дня

В Мельбурне определилась победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису. Ей стала американка Софья Кенин, родившаяся в Москве. В финале Софья победила испанку Гарбинье Мугурусу в трех партиях 4:6, 6:2, 6:2.

21-летняя Софья Кенин впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема, где ее соперницей стала опытная испанка Гарбинье Мугуруса. Первый сет завершился победой Габинье 6:4. Но во второй партии Софья взяла убедительный реванш 6:2.

В решающем третьем сете переломный момент наступил при счете 2:2. Проигрывая на своей подаче 0:40, Софья сумела выиграть гейм. Затем она взяла подачу соперницы, выиграла свою подачу, а потом довела матч до победы.

До победы в Ausrtalian Open Софья занимала 52 место в рейтинге ВТА. Выигрыш Открытого чемпионата Австралии стал самым большим успехом в ее карьере, которая началась в 2016 году. На счету американки было лишь две победы в турнирах ВТА.

Источник: Вести



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