Палеонтологи рассказали, какими на самом деле были динозавры

В последнее время исследователи значительно изменили своё представление о динозаврах. Несколько дней назад исследователи из США и вовсе заявили: среди доисторических животных можно было найти особей, передвигающихся посредством лишь передних конечностей.

В целом, неожиданные открытия палеонтологов, связанные с динозаврами, встречаются уже довольно длительное время. Еще в середине 2000-х в США были найдены следы завроподов, которые жили на планете более 100 миллионов лет назад. Специалисты сразу же обратили внимание на их следы: оказалось, что они передвигаются только передними конечностями, хотя у них было 4 ноги. Как на суше, так и в водной среде эти травоядные динозавры передвигались только с помощью двух конечностей. В конце прошлого века палеонтологи на территории Монголии обнаружили останки овираптозавров, проживающих на Земле почти 75 миллионов лет назад. После тщательного исследования эксперты пришли к выводу, что обнаружили разнополых динозавров. Их догадки подтвердились различием в лезвиевидных костях хвоста – у самок они были тоньше. Впрочем, такой метод не подходит для определения пола всех динозавров.

Еще одной находкой специалистов стали цветные яйца, откладываемые животными. Дело в том, что на их стенках были обнаружены пигменты биливердин и протопорфирин, окрашивающие яйца в различные цвета, вплоть до розового и зеленого. Что касается самых теплокровных динозавров, то ими являются титанозавры, обитавшие в Южной Америке примерно 80 миллионов лет назад. Температура тела животного составляла 37 градусов, что практически эквивалентно человеческому показателю. Эксперты предположили, что некоторые теплокровные нелетающие динозавры были покрыты перьями для поддержания стабильной температуры тела.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Китайские эксперты по традиционной медицине в субботу заявили об отсутствии в настоящее время лекарства от коронавируса 2019-nCoV. По словам члена группы экспертов из Шанхая Чжана Вэя, эффективность препарата Shuanghuanglian против нового типа вируса не доказана и его профилактическое действие врачами не подтверждается. Чжан Вэй призвал население не верить слухам и не принимать Shuanghuanglian с целью сдержать коронавирус, пишет РИА Новости. […]