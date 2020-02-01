Полицейские спасли из огня мальчика, его отца и деда

В Тюменской области полицейские спасли из огня двух взрослых и ребенка. В селе Созоново загорелся частный лом. Пламя вспыхнуло в бане и перекинулось на хозпостройки.

Майор Кирилл Басаргин и лейтенант Рустам Абдуллин, патрулируя окрестности, заметили огонь и бросились на помощь. Разбив окно, они попали в дом. Рустам Абдуллин нашел ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке.

Кирилл Басаргин обнаружил отца и деда спасенного мальчика, и помог им выйти из горящего помещения.

Как заявил в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, люди были спасены благодаря грамотным и самоотверженным действиям полицейских. Руководство МВД рассматривает вопрос об их награждении.

Источник: Вести

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