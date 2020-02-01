TOK FM — РФ вот-вот атакует польские выборы, а власти даже не подготовились

Недавние заявления Владимира Путина в адрес Польши свидетельствуют о том, что Варшава имеет большое политическое значение для Кремля, уверена эксперт по интернет-безопасности Анна Межинская. В беседе с TOK FM она предупреждает: Москва, возможно, захочет вмешаться в предстоящие президентские выборы, прибегнув к новым методам информационной войны. А Польша к ним пока явно не готова.



Reuters

«Польше необходимо защитить себя от влияния Кремля на ход президентских выборов», — предупредило на этой неделе официальное печатное издание Агентства внутренней безопасности Польши. Эксперт по интернет-безопасности Анна Межинская очень рада появлению такой публикации. «Я полагаю, что это попытка обратить внимание властей на то, что такая опасность имеет место быть в Польше», — сказала она.

В беседе с TOK FM эксперт подчеркнула, что недавние нападки Владимира Путина на Польшу свидетельствуют о том, что Польша безусловно имеет большое политическое значение для Кремля. «Мы прекрасно знаем, что РФ пытается влиять на результаты выборов в такого типа странах. Следовательно, можно ожидать вмешательства, но на данный момент сложно сказать, как оно будет выглядеть. Кремль редко прибегает к тем же самым методам во время информационной войны», — объяснила Межинская.

TOK FM напоминает, что всё указывает на то, что РФ уже вмешивалась в президентские выборы в США и пыталась делать это на Украине. Участие Москвы также прослеживалось во время референдума по брекситу и голосования каталонцев за независимость.

В беседе эксперт объяснила, что в географически близких странах РФ может действовать не непосредственно, а при помощи других субъектов. «Это может быть участие кого-то из Польши. Мы должны быть готовы к внешнему вмешательству в ходе выборов. Мы должны отличиться бдительностью. Следить за ситуацией, группами, взаимодействующими с Кремлём, наблюдать и быть готовыми быстро реагировать. Любые выборы — это хороший случай для того, чтобы дестабилизировать настроения в обществе», — бьёт тревогу она.

Межинская очень сомневается в том, действительно ли на данный момент Польша готова

к таким действиям со стороны России. В интервью она напомнила,что перед выборами в Европарламент Европейская комиссия применила ряд мер по защите избирателей от дезинформации. «Было сотрудничество с социальными платформами, аналитики следили за сетью, была создана линия быстрого реагирования. Были предприняты меры для создания системы, предотвращающей внешнее вмешательство в выборы или позволяющей быстро на него реагировать. Пока что я не вижу таких шагов со стороны польских властей», — резюмирует Анна Межинская. Дата президентских выборов будет объявлена до 6 февраля, добавляет TOK FM.

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