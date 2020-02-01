В Новокузнецке поймали мужчину, совершившего дерзкий побег из здания суда

В Новокузнецке поймали мужчину, совершившего дерзкий побег из здания суда

01.02.2020, 13:30, Новости дня

Сотрудники уголовного розыска и бойцы полицейского спецназа задержали подсудимого, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке, об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

 

Преступник не стал, либо не сумел покинуть город, и был обнаружен в подъезде одного из жилых домов, где его и скрутили стражи порядка.

"Беглец успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото", — отметили в ведомстве.

Напомним, что в минувшую среду, 29 января, 33-летний рецидивист Андрей Федоров узнал о том, что ему назначено наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет.

Мужчина попросился в туалет и напал на сопровождавшего его конвойного. Он несколько раз ударил правоохранителя по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" и "Побег из-под ареста или из-под стражи".

Максимальное наказание за совершение подобных преступлений составляет десять и восемь лет лишения свободы соответственно.

Источник: Вести



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