«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег

Телеканал «Дождь» закроет беспланый доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег. Об этом заявила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.
По ее словам, теперь эфир вновь будет доступен только по платной подписке, так как после открытия эфира телеканал потерял около 15% подписчиков.
«Мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы нашими донатами, которые есть <…> компенсировать отток денег от подписки, – к сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение, проанализировав все, увидев, что мы просто, если мы дальше оставим открытый эфир, а количество донатов не будет расти <…> то мы просто не сможем работать», — цитирует Синдееву ТАСС.
Она уточнила, что итоговый выпуск новостей в 20:00 мск останется бесплатным для просмотра на сайте.
«Дождь» открыл бесплатный доступ к прямому эфиру накануне митинга 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Телеканал отмечал, что один день прямого эфира обходится в 680 тысяч рублей и призывал зрителей оформлять пожертвования.
Источник: Новая газета
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