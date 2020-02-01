«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег

«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег

01.02.2020, 13:28, Разное

Телеканал «Дождь» закроет беспланый доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег. Об этом заявила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

По ее словам, теперь эфир вновь будет доступен только по платной подписке, так как после открытия эфира телеканал потерял около 15% подписчиков.

«Мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы нашими донатами, которые есть <…> компенсировать отток денег от подписки, – к сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение, проанализировав все, увидев, что мы просто, если мы дальше оставим открытый эфир, а количество донатов не будет расти <…> то мы просто не сможем работать», — цитирует Синдееву ТАСС.

Она уточнила, что итоговый выпуск новостей в 20:00 мск останется бесплатным для просмотра на сайте.

«Дождь» открыл бесплатный доступ к прямому эфиру накануне митинга 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Телеканал отмечал, что один день прямого эфира обходится в 680 тысяч рублей и призывал зрителей оформлять пожертвования.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Недавние заявления Владимира Путина в адрес Польши свидетельствуют о том, что Варшава имеет большое политическое значение для Кремля, уверена эксперт по интернет-безопасности Анна Межинская. В беседе с TOK FM она предупреждает: Москва, возможно, захочет вмешаться в предстоящие президентские выборы, прибегнув к новым методам информационной войны. А Польша к ним пока явно не готова. Reuters «Польше […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика