«А как же я так буду?» Погибшему при обрушении СКК «Петербургский» рабочему приказали выйти из люльки, чтобы ускорить работы

Рабочий Максим Кучеров, погибший при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», находился в момент происшествия не в строительной люльке, потому что так ему приказало начальство, чтобы ускорить работы. Как сообщает «Фонтанка», это следует из переговоров с подрядчиками.
Кучерову не хватало длины веревки, которой он был прицеплен к напарнику, оставшемуся в люльке, и он отцепил страховку.
Рабочим нужно было отсоединить металлические ванты, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца СКК. Всего было 112 вант, на работу подрядили три пары высотников. Издание отмечает, что в штабе были не очень довольны тем, что демонтаж занял бы 33 часа только «чистого» времени.
Люльку с Кучеровым и его напарником Бардыниным поднимал телескопический кран. Машинист крана работал вслепую, он не видел люльку, поднятую на крышу, и его ориентировали высотники по рации.
На каске Кучерова «Фонтанка» установила камеру, которая снимала и записывала переговоры высотников с землей. При расшифровке переговоров Кучеров обозначен буквой «К», Бардынин — «Б», находившиеся на земле сотрудники — «З».
«З: Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой…
К: Так можно?
Б: Я понял, это очень хорошее предложение. Мы согласны.
К: У нас веревки ни … [нецензурное] нет. Что делаем?
Б: Пошли так [без страховки], к забору, перила спилим.
На записи слышно, как Матвей Кучеров тяжело вздыхает. Он отстегивает страховочный трос. Александр докладывает вниз:
Б: Дима, мы пойдем пока так. Перила спилим.
После этого Александр получает по рации какое-то распоряжение. На записи его не разобрать. Затем обращается к Матвею:
Б: Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь.
К (растерянно.): А как же я так буду?
Но Кучеров вышел на кольцо. С собой у них была короткая веревка. Ее длины явно недоставало для комфорта сварщика. Возможно, для собственного спокойствия он предложил напарнику быть в сцепке. Хотел пристегнуть себя не к люльке, а напарнику.
К: Прицепишь меня?
Б: Куда? К себе? Зачем?
Матвей показывает на край обрыва и спрашивает Бардынина:
К: Потому что как я буду там?
Они пристегнулись друг к другу. В процессе резки Матвей жалуется на страховку:
К: Веревку бы подлиннее».
Следующие ванты Кучеров разрезал за шесть минут — в три раза быстрее первой. «Оптимизация» привела к тому, что люльку перестали перемещать по бетонному кольцу, а Кучеров отстегнулся от напарника и получил свободу действий. В 14 часов 55 минут, при отрыве пятнадцатого крепления, конструкция СКК не выдержала нагрузку и сложилась. Матвей Кучеров добежал до люльки, коснулся ее руками в плотных сварочных перчатках, но сорвался.
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Последнее: Рабочий Максим Кучеров, погибший при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», находился в момент происшествия не в строительной люльке, потому что так ему приказало начальство, чтобы ускорить работы. Как сообщает «Фонтанка», это следует из переговоров с подрядчиками. Кучерову не хватало длины веревки, которой он был прицеплен к напарнику, оставшемуся в люльке, и он отцепил страховку. Рабочим нужно было отсоединить металлические ванты, на которых […]
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