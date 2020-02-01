Стоимость флагмана Honor V20 упала почти в два раза

Недавно стало известно об очередном снижении цен на презентованный в конце 2018 года флагман Honor V20. В минувшем году на старте продаж устройство оценивалось в 510 долларов, а после того, как его стоимость упала почти в два раза, в Китае поклонники бренда могут приобрести данный гаджет чуть больше чем за 270 долларов.

На данное время на рынке появился новый флагман от производителя — Honor V30, но при этом и старшая генерация не теряет актуальности, имея вполне конкурентоспособные технические характеристики. Тем не менее, компания пытается быстрее завершить продажи Honor V20, а потому снижает стоимость. К примеру, сейчас в Китае вариация данного флагмана с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ предлагают покупателям за 273 доллара.

За эту цену пользователи приобретают Honor V20 с дисплеем размером 6,4 дюйма, в который «врезана» 25-мегапиксельная фронтальная камера. Производительность устройству обеспечивает процессор Kirin 980. Флагман оснащён достаточно ёмкой аккумуляторной батареей на 4 тыс. мА/ч и основной камерой с тремя модулями. Российским потребителям данный гаджет известен с несколько иным наименованием – Honor View 20.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно стало известно об очередном снижении цен на презентованный в конце 2018 года флагман Honor V20. В минувшем году на старте продаж устройство оценивалось в 510 долларов, а после того, как его стоимость упала почти в два раза, в Китае поклонники бренда могут приобрести данный гаджет чуть больше чем за 270 долларов. На данное время […]