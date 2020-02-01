В Роструде рассказали о последних длинных выходных зимой

В Роструде рассказали о последних длинных выходных зимой

01.02.2020, 13:19, Новости дня

Длинные выходные ожидают россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, следующая сокращенная неделя будет весной в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, напомнила пресс-служба Роструда.

В Роструде напомнили, что «короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце месяца (февраль) в связи с празднование Дня защитника Отечества 23 февраля», передает РИА «Новости».

Там пояснили, что празднование в 2020 году выпадает на воскресенье, потому выходной день переносится на понедельник.

Следующая сокращенная неделя ждет россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.



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