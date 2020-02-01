Из-за непогоды в Украине обесточено 93 населенных пункта – ГСЧС

В Украине 1 февраля из-за непогоды было обесточено 93 населенных пункта. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях», – сообщили в ГСЧС.
В Сумской области без электричества остается 78 населенных пунктов, а в Черниговской – 15.
«К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – добавили в пресс-центре.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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