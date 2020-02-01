Из-за непогоды в Украине обесточено 93 населенных пункта – ГСЧС

В Украине 1 февраля из-за непогоды было обесточено 93 населенных пункта. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях», – сообщили в ГСЧС.

В Сумской области без электричества остается 78 населенных пунктов, а в Черниговской – 15.

«К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – добавили в пресс-центре.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно стало известно об очередном снижении цен на презентованный в конце 2018 года флагман Honor V20. В минувшем году на старте продаж устройство оценивалось в 510 долларов, а после того, как его стоимость упала почти в два раза, в Китае поклонники бренда могут приобрести данный гаджет чуть больше чем за 270 долларов. На данное время […]