Brexit. В Европарламенте оставили 46 мест для новых членов блока

После выхода Великобритании из Европейского союза Европарламенте появилось 46 вакантных мест для стран, которые в будущем могут стать членами блока. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента 31 января.

В релизе сказано, что начиная с 1 февраля количество мандатов составляет 705, тогда как до Brexit их было 751. Депутаты от Великобритании имели 73 места, 27 из которых распределили между другими членами блока.

Франция и Испания получили по пять мандатов, Италия и Нидерланды – по три, Ирландия – два. По одному месту получили Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония. Количество депутатов от ряда стран не изменится.

Речь идет о депутатах, которые были избраны во время выборов в Европарламент в 2019 году.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза. С официальных зданий в Лондоне и Брюсселе сняли флаги Евросоюза и Великобритании, многие британцы собирались на улицах, чтобы встретить событие.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного королевства из блока тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января. 23 января закон о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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