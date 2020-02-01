Кроссовер Changan CS75 FL готовится к премьере в России

Уже в следующем месяце на российском рынке стартуют продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL.

Распознать новое поколение автомобиля станет возможным благодаря увеличенной решетке радиатора, выполненной в более агрессивном стиле. Также здесь применят крупные 18-дюймовые колесные диски и светодиодную головную оптику. По интерьеру изменения коснутся увеличенного дисплея мультимедийного комплекса, а также аудио-системы. Автомобиль получил камеру заднего вида и быстрый запуск мотора.

Новый кроссовер получил 1,8-литровый бензиновый агрегат и мощность 150 л.с. Новинка предусматривает 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Стоимость Changan CS75FL в РФ стартует от 1,3 млн рублей.

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Последнее: Уже в следующем месяце на российском рынке стартуют продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL. Распознать новое поколение автомобиля станет возможным благодаря увеличенной решетке радиатора, выполненной в более агрессивном стиле. Также здесь применят крупные 18-дюймовые колесные диски и светодиодную головную оптику. По интерьеру изменения коснутся увеличенного дисплея мультимедийного комплекса, а также аудио-системы. Автомобиль получил камеру заднего вида […]