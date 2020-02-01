Москва: после похолодания будет оттепель

Непродолжительным окажется похолодание, которое придет в Москву 5 февраля. Синоптики уверяют, что оно будет держаться около 4 дней.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 7 февраля температура воздуха начнет повышаться, 8 февраля еще сохранятся отрицательные значения уже будут небольшими, а вот 9 февраля воздух прогреется уже до +1 градуса.
Прогноз пока предварительный, точный данные Гидрометцентр предоставит позже, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о похолодании до минус 5 градусов 5 февраля. Вильфанд предположил, что после аномально теплой зимы такая погода покажется москвичам "морозищем".
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Последнее: Непродолжительным окажется похолодание, которое придет в Москву 5 февраля. Синоптики уверяют, что оно будет держаться около 4 дней. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 7 февраля температура воздуха начнет повышаться, 8 февраля еще сохранятся отрицательные значения уже будут небольшими, а вот 9 февраля воздух прогреется уже до +1 градуса. Прогноз пока предварительный, точный […]
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