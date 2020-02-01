Названы неожиданные симптомы скорого инфаркта

Неожиданные признаки надвигающихся проблем с сердцем выявили кардиологи из Немецкого фонда сердца. Издание Focus.de публикует их в свежем номере. Издание приводит советы, которые дают своим пациентам специалисты-кардиологи фонда. Они считают, что неравномерные удары (экстрасистолы) не так страшны, хотя очень пугают пациентов. В числе нестрашных симптомов – учащенный пульс. А вот чувство сдавливания или жжения в грудной клетке, одышка или головокружение после нагрузки – это повод обратиться к врачу.
По словам медиков, боли в икрах при ходьбе — это симптом облитерирующего эндартериита, или "болезни витрины" (человек вынужден часто останавливаться на улице и делает вид, что рассматривает витрины, чтобы переждать приступ). Кроме того, отмечают врачи, обеспокоенность должна вызывать и боль вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает.
Кардиологи пояснили, что такие симптомы свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. При этом 75% пациентов с атеросклерозом в анамнезе имеют и проблемы с сердцем. В случае появления описанных симптомов рекомендуется как можно скорее пройти обследование сердца, которое поможет предотвратить инфаркт миокарда.
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