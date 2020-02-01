Министр отреагировал на видео с ползущим по больнице безногим инвалидом

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин пообещал разобраться с видео, снятым одним из посетителей в Иглинской центральной районной больнице. На кадрах один из пациентов лежит на матраце прямо на полу, а еще один — инвалид без ног — передвигается по коридору ползком.
"В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся", — пообещал Забелин в своем "Инстаграме".
По словам министра, глаза на такие моменты он "не закрывал и закрывать не будет".
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