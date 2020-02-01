Игорь Крутой назвал наиболее вероятного певца от России на «Евровидении»

Названо имя наиболее вероятного певца от РФ на «Евровидении-2020». Продюсер Игорь Крутой считает, что им станет 35-летний Александр Панайотов.

Музыкант утверждает, что решение по данной кандидатуре руководство Первого канала уже почти приняло. Он думает, «процентов на девяносто». Окончательный вердикт будет вынесен до конца февраля, рассказал журналистам глава канала Константин Эрнст. Информация об этом была представлена РИА Новости. Неоднократный призер популярного конкурса Сергей Лазарев больше не намерен выступать в нем в роли участника. Он может появится на знаменитом «Евровидении» только в роли зрителя.

Кстати, талантливый певец Александр Панайотов предпринимал неоднократные попытки пройти отбор для участия в грандиозном европейском шоу. Всего лишь одного балла ему не хватило, чтобы опередить своего ближайшего конкурента в 2008 году. Тогда на международный конкурс поехал Дима Билан, триумфальное выступление которого принесло стране громкую победу.

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