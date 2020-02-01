Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

01.02.2020, 13:04, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница Наталья Ветлицкая, пик популярности которой пришёлся на 1990-е годы, в минувшем году немало удивила общественность заявлением о возвращении на сцену. Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Последние несколько лет Наталья Ветлицкая постоянно проживала в небольшом испанском городке, посвящая время воспитанию единственной дочери Ульяны и деятельности в сфере недвижимости. Однако в минувшем году певица решила вернуться на российскую эстраду, но пока, вероятно, о крупных концертах и гастролях речь не идёт, так как за время длительной «паузы» многие забыли о некогда любимой артистке. Тем не менее, на сцене Ветлицкая уже появилась, причём на одной из крупнейших концертных площадок Москвы. В минувшую пятницу, 31 января, зрители увидели певицу в Крокусе, где проходило посвящённое 50-летнему юбилею Маликова шоу.

По информации некоторых отечественных изданий, Наталья Ветлицкая не получила оваций от зрительного зала, но всё же публика приняла её достаточно тепло. В исполнении певицы звучал один из её старых хитов, причём, как отмечается, пела Ветлицкая не «вживую», а под фонограмму, но немало «разгорячённых» бесплатным шампанским гостей подпевали слова немного подзабытого за четверть века шлягера из 90-х годов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Непродолжительным окажется похолодание, которое придет в Москву 5 февраля. Синоптики уверяют, что оно будет держаться около 4 дней. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 7 февраля температура воздуха начнет повышаться, 8 февраля еще сохранятся отрицательные значения уже будут небольшими, а вот 9 февраля воздух прогреется уже до +1 градуса. Прогноз пока предварительный, точный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика