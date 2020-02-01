Apple временно закрыла свои магазины в Китае

Apple временно закрыла свои магазины в Китае

01.02.2020, 12:57, Новости дня

Apple приостановила работу своих магазинов на территории Китая до 9 февраля из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

«Из-за излишней осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковой части Китая», — говорится в сообщении.

Интернет-магазин Apple останется открытым.

Из-за китайского коронавируса за сутки погибли 46 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 259 человек. 45 человек умерли в провинции Хубэй, еще один в Чунцине.

По официальным данным, в мире сейчас 11 791 заболевший, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Apple приостановила работу своих магазинов на территории Китая до 9 февраля из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании. «Из-за излишней осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковой части Китая», — говорится в сообщении. Интернет-магазин Apple останется […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика