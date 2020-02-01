Apple временно закрыла свои магазины в Китае

Apple приостановила работу своих магазинов на территории Китая до 9 февраля из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

«Из-за излишней осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковой части Китая», — говорится в сообщении.

Интернет-магазин Apple останется открытым.

Из-за китайского коронавируса за сутки погибли 46 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 259 человек. 45 человек умерли в провинции Хубэй, еще один в Чунцине.

По официальным данным, в мире сейчас 11 791 заболевший, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Последнее: Apple приостановила работу своих магазинов на территории Китая до 9 февраля из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании. «Из-за излишней осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковой части Китая», — говорится в сообщении. Интернет-магазин Apple останется […]