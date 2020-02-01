Выпуск нового хетчбэка Mini откладывается

Немецкий автомобильный гигант BMW принял решение приостановить выпуск своих моделей Mini.

Причина данного решения состоит в выходе Соединенного королевства из состава Европейского союза. Напомним, актуальное поколение хетчбэка Mini вышло на рынок в 2014 году, тогда как новая генерация автомобиля ожидалась в 2022 году. Однако теперь представитель баварской марки указал, что данная модель откладывается на неустановленный период.

Следует отметить, большинство моделей Mini собирались на немецком заводе в Оксфорде. Вместе с тем до конца наступившего года предприятие успешно продолжит работу. Помимо Великобритании, сборкой машин Mini занимаются в Нидерландах, куда могут перенести производственную линию.

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Последнее: Немецкий автомобильный гигант BMW принял решение приостановить выпуск своих моделей Mini. Причина данного решения состоит в выходе Соединенного королевства из состава Европейского союза. Напомним, актуальное поколение хетчбэка Mini вышло на рынок в 2014 году, тогда как новая генерация автомобиля ожидалась в 2022 году. Однако теперь представитель баварской марки указал, что данная модель откладывается на неустановленный […]