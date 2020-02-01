Выпуск нового хетчбэка Mini откладывается

Выпуск нового хетчбэка Mini откладывается

01.02.2020, 12:52, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW принял решение приостановить выпуск своих моделей Mini.

Причина данного решения состоит в выходе Соединенного королевства из состава Европейского союза. Напомним, актуальное поколение хетчбэка Mini вышло на рынок в 2014 году, тогда как новая генерация автомобиля ожидалась в 2022 году. Однако теперь представитель баварской марки указал, что данная модель откладывается на неустановленный период.

Следует отметить, большинство моделей Mini собирались на немецком заводе в Оксфорде. Вместе с тем до конца наступившего года предприятие успешно продолжит работу. Помимо Великобритании, сборкой машин Mini занимаются в Нидерландах, куда могут перенести производственную линию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Немецкий автомобильный гигант BMW принял решение приостановить выпуск своих моделей Mini. Причина данного решения состоит в выходе Соединенного королевства из состава Европейского союза. Напомним, актуальное поколение хетчбэка Mini вышло на рынок в 2014 году, тогда как новая генерация автомобиля ожидалась в 2022 году. Однако теперь представитель баварской марки указал, что данная модель откладывается на неустановленный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика