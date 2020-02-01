Собчак призналась, что у нее «коронавирус»

Телеведущая Ксения Собчак обратилась в соцсети к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и призналась, что у нее с детства «коронавирус».

Собчак написала в Instagram: «Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!».

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Янв 2020 в 8:46 PST

Телеведущая добавила, что у нее «КОРОНА-вирус с детства», однако она «как-то выживает».

«А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?», – добавила Собчак, обращаясь к подписчикам.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.





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