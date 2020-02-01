Мнение: Почему в Роскосмосе маленькие зарплаты

Блогер Кирилл Потапов, которого я, кстати, рекомендую зафрендить, дал ссылку на вакансии одного из наших ракетных центров. Инженерам-конструкторам предлагают зарплаты от 19 до 24 тысяч рублей в месяц, что, мягко говоря, немного за столь важную работу. В требованиях к соискателям указано вполне недвусмысленно — «высшее образование по специальности проектирование ракет и ракетно-космических комплексов»:

https://kirill-potapov.livejournal.com/3468747.html

Я проверил, такие вакансии и вправду есть, инженеров действительно пытаются нанять на такие (и даже на меньшие) зарплаты. Но есть нюанс: там стоят пометки «опыт не требуется» и «вакансии для инвалидов», что позволяет сделать вывод, что предприятие ищет не настоящих инженеров, а просто людей с инвалидностью, чтобы закрыть квоты.

Реальные зарплаты на предприятии несколько выше. Вот, что указано на сайте:

http://makeyev.ru/news/news/news_174.html?template=7

В среднем заработная плата работников нашего предприятия за 2017г. составила 50 690 руб.. — это примерно в полтора раза выше уровня заработной платы по городу, области и стране в целом. Инженер-электроник 1 категории зарабатывает, к примеру, 41-42 тыс. руб., конструктор третьей категории — до 45-46 тыс. руб.

Разумеется, для космической отрасли и это тоже слишком мало. Тем не менее, для структуры Роскосмоса подобные заниженные зарплаты абсолютно типичны.

Вот, к примеру, вакансия джава-программиста в Москве от «Российских космических систем», зарплата от 50 до 90 тысяч:

https://hh.ru/vacancy/34447564

У Роскосмоса минимальная зарплата из всех подобных на сайте вакансий: в других компаниях джава-программистам с опытом работы предлагают зарплаты выше, иногда в разы выше.

Конечно, такие низкие зарплаты устанавливать нелепо. Космос — сложная и ответственная зона, любая ошибка в коде или в чертежах обходится в огромные деньги. Так, в 2014 году упавший «Протон-М» был застрахован на 8 млрд рублей. Если мы посмотрим на причины аварий «протонов», мы увидим, что падали они в том числе и из-за ошибок конструкторов:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аварии_ракет-носителей_«Протон»

Имея опыт работы с госструктурами и с бывшими советскими предприятиями, перекочевавшими без серьёзных реформ в рыночную эпоху, я могу предположить, в чём корни проблемы.

Всё дело в адекватности — в способности руководства вовремя встряхнуть голову и осознать, что фирма делает явную ерунду. Когда найти сотрудников на низкие зарплаты пытается коммерческая компания, довольно быстро она понимает, что в отдел кадров не приходят нужные ей люди. Руководству докладывают: так и так, наши зарплаты значительно ниже рынка, к нам идут только те, кто не может устроиться в нормальное место. Руководство проверяет уровень зарплат в других местах, (например, лично обзванивая знакомых из других фирм), а потом принимает одно из двух решений:

— оставить зарплату низкой, так как конкретно на этой должности качество не нужно, или

— повысить зарплату до рыночной, чтобы нанять нормальных специалистов.

В госструктурах и в бывших госструктурах такой адекватностью обычно даже и не пахнет. Система управления выстроена таким образом, что хлопнуть в ладоши и сказать «хватит маяться ерундой» там просто некому. Из-за этого в таких местах часто можно увидеть, например, целый отдел из десятка низкооплачиваемых сотрудников, который с трудом выполняет работу, которую специалист с нормальной зарплатой делал бы мимоходом, затрачивая несколько часов рабочего времени в неделю. Тем не менее сказать «король голый» там некому, так что очевидное решение — разогнать тех, кто не тянет, и нанять тех, кто тянет, — принять никто не может.

Речь, разумеется, не идёт о клинических случаях, когда в обеденный перерыв сотрудники откладывают в сторону документы и разливают водку по стаканам. Подобного я не видел уже лет 15, сейчас деловая культура выросла достаточно, чтобы люди хотя бы изображали какую-то осмысленную деятельность. Речь идёт о ситуации, когда сотруднику поручают работу, которую можно сделать за 1 час, а он старательно делает её 2 недели. Или о ситуации, когда сотрудник делает бессмысленную работу, которая фактически предприятию не нужна: например, сначала выкапывает яму во дворе, потом закапывает её, и так по кругу…

Коммерческие структуры реагируют на проблемы иначе. Неадекватное поведение приводит к убыткам, убытки делают владельцу больно, после чего владелец с горящей задницей прибегает разбираться, что же у него пошло не так. Если владелец упорствует в своих заблуждениях, его компания разоряется, освобождая место фирмам более трезвых собственников.

Разумеется, и в коммерческих компаниях частенько встречаются очаги глупости, однако они обычно расположены где-то сбоку, во второстепенных отделах. Если неадекватность поражает основное направление деятельности, компания довольно быстро становится убыточной и идёт ко дну.

Относится это даже к крупным компаниям, в которых расстояние от собственника до рядового сотрудника очень велико. Так, к примеру, на фотографии к посту — плакат перед кассами «Волмарта», очень крупной сети супермаркетов. Столкнувшись с тем, что многие американцы имеют проблемы с арифметикой, оформители установили плакат перед экспресс-кассами: «не больше 15 предметов, 15 — это вот столько». На плакате изображены три раскрытые ладошки, чтобы даже не самый яркий американец мог, загибая пальцы, пересчитать содержимое своей тележки.

В Роскосмосе так не могут — и без того низкие зарплаты они зачастую выставляют ещё более низкими тем, что указывают в вакансиях голый оклад, без традиционных для подобных организаций премий и надбавок.

Приводит это понятно к чему: часть вакансий висит годами, и нужная работа вообще не делается, а на часть вакансий приходят люди без опыта, чтобы получить этот опыт и перейти на место с нормальной зарплатой. Излишне пояснять, что в процессе обучения неопытные специалисты работают плохо и медленно, делают ошибки и много чего портят.

Несколько лет назад я смотрел на развитие нашей промышленности на коротком периоде с 2005 по 2013 год. За это время количество работников сократилось на 20%, а объёмы производства… выросли на те же 20%:

https://ruxpert.ru/Файл:Динамика_промышленного_производства_2005-2013.png

Это окончание процесса, который начался ещё в девяностые — советские заводы, на которых 100 человек делали 5 ухокрутов в месяц, постепенно уступили место российским заводам, на которых 5 человек делали уже 20 ухокрутов за то же время. Многие заводы остались в тех же цехах, сумев обновить производственный процесс, другие не справились с переходом и разорились.

Разумеется, девяностые были лихим и бестолковым временем, неэффективность была далеко не единственной причиной разорения советских заводов. Какие-то заводы лишились рынков сбыта, какие-то были брошены в неравную схватку с жилистыми западными конкурентами, некоторые заводы были даже намерено разорены. Тем не менее каждый завод быстро вставал перед выбором: плыть по инерции и делать глупости, постепенно сползая к неизбежному банкротству, или начинать работать адекватно, платя сотрудникам рыночные зарплаты и выпуская нужную рынку продукцию. Сделать сложный выбор смогли далеко не все.

Довольно типична, например, судьба завода «Красная Заря».

Шведский изобретатель Ларс Эрикссон открыл в 1897 году в Петербурге телефонную фабрику, в течение двух лет построил для неё огромное здание на Большом Сампсониевском. В 1919 году большевики отобрали завод у инженера и переименовали его в «Красную Зарю»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_Заря_(завод)

В советский период завод делал телефонные аппараты и АТС, а после 1991 году оказался в непростой ситуации: на российский рынок пришла продвинутая западная техника, которую делали нормальные западные предприятия — с нормальной производительностью труда, с нормальными зарплатами инженеров и с нормальным руководством. В 2012 году завод окончательно обанкротился:

https://www.dp.ru/a/2012/07/23/Krasnaja_zarja_popala_pod/

Роскосмос пока что не банкрот, однако корпорация явно находится в упадке. Низкие зарплаты инженеров — это не только серьёзная проблема, но и чёткий симптом общей болезни, неадекватности руководителей. Руководители корпорации очевидно не могут осознать, что советские времена, когда инженеры не могли ни выехать за рубеж, ни устроиться работать к частнику, закончились почти 30 лет назад. Сейчас у хороший инженеров есть выбор, поэтому в Роскосмос идут работать или фанаты космоса, или откровенно плохие инженеры, причём вторых, как подсказывает здравый смысл, значительно больше.

Теоретически проблему можно решить. Та же «Почта России», к примеру, хоть и превратила почтовые отделения в привокзальные ларьки с дешёвой снедью, но всё же добилась огромных успехов в деле доставки посылок — очереди почти исчезли, скорость и качество работы выросли так, что при прочих равных я предпочту уже государственную почту, а не её коммерческих конкурентов.

Как именно «Почте России» удалось волшебное преобразование, известно — в корпорацию пришли люди из бизнеса, которые начали отстраивать нормальную работу, последовательно разбираясь с очевидными глупостями и с избыточной бюрократией.

Полагаю, вынужден будет когда-нибудь начать реформы и Роскосмос. У России, спасибо богатому советскому наследству, есть пока что возможность держаться в тройке главных космических держав планеты, однако вечно так продолжаться не будет — инженеры с зарплатой в 20 тысяч рублей с гарантией похоронят любые амбициозные начинания.

Источник: Место для дискуссий

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