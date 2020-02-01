Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

В результате стрельбы в Красногвардейском районе Петербурга пострадали участники пьяной "вечеринки" в подъезде и сам стрелок. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 1 февраля.

Портал 78.ru уточняет, что пьяная компания распивала алкоголь на площадке 8 этажа многоквартирного дома по Ириновскому проспекту. Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок. Разъяренная компания набросилась на стрелявшего 62-летнего мужчину и жестоко избила его. Сейчас он находится в отделении реанимации одной из клиник. Раненый в руку хулиган также осмотрен медиками, ему оказана необходимая помощь.

Ранее житель Казани устроил пьяную стрельбу в подъезде. Хулиган узнал, у кого после семейной ссоры скрывается его жена, и устроил пальбу по входной двери квартиры в многоэтажном доме. Во время попытки утихомирить 37-летнего стрелка получил ранения и позже скончался сотрудник Росгвардии.

Источник: Вести

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