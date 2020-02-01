Человека выбросило через лобовое стекло после ДТП в Магнитогорске. Видео

Появилось видео аварии с пострадавшими, произошедшей в минувший четверг, 30 января, в Магнитогорске.

Водители автомобилей Mazda CX-7 и Hyundai Solaris не поделили дорогу на пересечении улиц Советской и Комсомольской. Легковушка, ехавшая на зеленый сигнал светофора, протаранила кроссовер, остановившийся посреди перекрестка.

После удара из салона Mazda через лобовое стекло вылетел человек.

Как сообщают местные СМИ, травмы получили оба мужчины, управлявшие транспортными средствами. Повреждения оказались сравнительно легкими и после осмотра в медицинском учреждении водителей отпустили на амбулаторное лечение.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети были опубликованы переговоры рабочих, осуществлявших демонтаж крыши СКК «Петербургский». Из них следует, что у мужчин, один из которых погиб, не было веревки, которая позволила бы прицепиться к люльке. В материале «Фонтанки» указывается, что машинист крана работах почти вслепую, выполняя инструкции по рации, и не видел люльку, поднятую на крышу. На стройке работали 29-летний […]