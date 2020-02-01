Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре – по его словам, ее отличает то, что глава государства работает в выходные дни, в то время как другие граждане отдыхают.
Лукашенко сообщил в субботу, приветствуя Помпео во Дворце Независимости, что «у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Помпео является одним из «архитекторов современной политики США».
Ранее сообщалось, что на встрече с Лукашенко госсекретарь США заявил: Вашингтон не будет ставить Минску условием сотрудничество с Россией.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети были опубликованы переговоры рабочих, осуществлявших демонтаж крыши СКК «Петербургский». Из них следует, что у мужчин, один из которых погиб, не было веревки, которая позволила бы прицепиться к люльке. В материале «Фонтанки» указывается, что машинист крана работах почти вслепую, выполняя инструкции по рации, и не видел люльку, поднятую на крышу. На стройке работали 29-летний […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Жители Самары «поздравили» Пермь с Новым годом стрельбой из автомата / 17 декабря
- Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339 / 20 декабря
- «Адмирал Макаров» после выполнения задач в Средиземноморье вернулся в Севастополь / 27 декабря
- «Мам, поцелуй меня в пупик». Сын Собчак обратился к ней / 9 января
- «Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире / 6 января
- Рабочая группа обсудит идею пересмотреть преамбулу к Конституции / 23 января
- Прокуратура запросила 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова / 23 декабря
- В Германии оценили «метод Путина» на Ближнем Востоке / 13 января