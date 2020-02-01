Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»

Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»

01.02.2020, 12:26, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре – по его словам, ее отличает то, что глава государства работает в выходные дни, в то время как другие граждане отдыхают.

Лукашенко сообщил в субботу, приветствуя Помпео во Дворце Независимости, что «у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Помпео является одним из «архитекторов современной политики США».

Ранее сообщалось, что на встрече с Лукашенко госсекретарь США заявил: Вашингтон не будет ставить Минску условием сотрудничество с Россией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети были опубликованы переговоры рабочих, осуществлявших демонтаж крыши СКК «Петербургский». Из них следует, что у мужчин, один из которых погиб, не было веревки, которая позволила бы прицепиться к люльке. В материале «Фонтанки» указывается, что машинист крана работах почти вслепую, выполняя инструкции по рации, и не видел люльку, поднятую на крышу. На стройке работали 29-летний […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика