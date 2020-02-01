Роспотребнадзор не рекомендует носить маски на улице

Роспотребнадзор не рекомендует носить маски на улице

01.02.2020, 12:21, Разное

Эксперты из Роспотребнадзора не рекомендовали гражданам носить медицинские маски на улице. Они неэффективны на открытом воздухе и не смогут защитить от вирусов.
Исходя из заявлений экспертов, лучше всего надевать маски в местах массового скопления людей. Общественный транспорт, государственные и частные учреждения, магазины и супермаркеты являются местами потенциальной опасности. Также после каждого посещения улицы необходимо тщательно вымывать руки с мылом.

Дом тоже необходимо постоянно содержать в чистоте. Любые поверхности, контактирующие с человеком, лучше тщательно вымывать. При этом лучше всего использовать специальные чистящие средства и проводить влажную уборку хотя бы один раз в два-три дня.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети были опубликованы переговоры рабочих, осуществлявших демонтаж крыши СКК «Петербургский». Из них следует, что у мужчин, один из которых погиб, не было веревки, которая позволила бы прицепиться к люльке. В материале «Фонтанки» указывается, что машинист крана работах почти вслепую, выполняя инструкции по рации, и не видел люльку, поднятую на крышу. На стройке работали 29-летний […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика