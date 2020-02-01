Роспотребнадзор не рекомендует носить маски на улице

Эксперты из Роспотребнадзора не рекомендовали гражданам носить медицинские маски на улице. Они неэффективны на открытом воздухе и не смогут защитить от вирусов.
Исходя из заявлений экспертов, лучше всего надевать маски в местах массового скопления людей. Общественный транспорт, государственные и частные учреждения, магазины и супермаркеты являются местами потенциальной опасности. Также после каждого посещения улицы необходимо тщательно вымывать руки с мылом.
Дом тоже необходимо постоянно содержать в чистоте. Любые поверхности, контактирующие с человеком, лучше тщательно вымывать. При этом лучше всего использовать специальные чистящие средства и проводить влажную уборку хотя бы один раз в два-три дня.
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