Тимати показал бесстрашно «покоряющую волну» 5-летнюю дочь Алису

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, на странице в Instagram опубликовал новый ролик, снятый во время отдыха на Коста-Рике. В кадре 5-летняя дочь исполнителя Алиса бесстрашно «покоряет волну», демонстрируя прекрасные навыки в сёрфинге.

Несмотря на довольно юный возраст, дочь Тимати Алиса, рождённая в отношениях с моделью Алёной Шишковой, пытается подражать отцу в его экстремальных увлечениях. Так, девочка уже давно осваивает карт и доску для сёрфинга, пробовала летать в аэротрубе, выражая искренний восторг от полученного адреналина. В недавнем видео рэпер, отдыхающий с семьёй на Коста-Рике, показал Алису, успешно покоряющую океанские волны.

В подписи к посту Тимати признался, что мечтал кататься на сёрфе вместе с детьми, поэтому сейчас, видя успехи маленькой дочери, его просто «распирает гордость», так как в пять лет самостоятельно разгрестись и устоять перед растущей стеной воды действительно очень сложно. Рэпер надеется, что и сын Ратмир, которого осенью минувшего года родила его новая возлюбленная Анастасия Решетова, через несколько лет присоединится к увлечениям сестры и отца, и тогда они будут все вместе «гонять по волнам».

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