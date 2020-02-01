Стало известно об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей их бабушке

Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, планирующей взять ребят к себе, сообщил источник в правительстве Хабаровского края.
Источник в правительстве сообщил, что «бабушка получила угрозы от отца детей», передает РИА «Новости».
Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре сообщил, что ему также известно об угрозах, однако о тех, что имели место до того, как отец бросил детей в аэропорту.
«Со слов знакомой бабушки, мужчина ей угрожал до инцидента в аэропорту Шереметьево», – сказал он.
Между тем в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщили, что мальчики, оставленные отцом, в субботу были переданы их бабушке в Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.
Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.
Мать мальчиков заявила, что хочет забрать детей в новую семью. Было принято решение передать детей бабушке.
Между тем в отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях.
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