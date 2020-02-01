Зеленский хочет объяснений от властей Черновицкой и Николаевской областей, где не были снижены суммы в декабрьских платежках за тепло

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине должны быть снижены на 20-30%. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram 1 февраля по итогам совещания по вопросу тарифов 31 января.

«Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны», – написал глава государства.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. Он напомнил, что в декабре «Нафтогаз» снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – «не одноразовая акция».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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