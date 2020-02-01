Президент США Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан Кыргызстана и еще пяти стран

Администрация Дональда Трампа вводит ограничения на иммиграцию в США из шести стран: Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании. Ограничение не коснется туристических, учебных, бизнес-виз и рабочих виз, но гражданам этих стран не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в Соединенных Штатах на постоянной основе – иммиграционные визы.

О решении Трампа объявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф, передает Reuters.

Гражданам Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии и Эритреи не будут выдавать иммиграционные визы, а граждане Судана и Танзании не смогут участвовать в лотерее «грин-кард» (эта программа носит официальное название Diversity Immigrant Visa – Визы для иммигрантов разных национальностей).

Вульф пояснил, что ограничения связаны с неспособностью этих стран соответствовать стандартам безопасности и обмена информацией с США. Речь идет, в частности, о технологиях выдачи паспортов, а также об обмене информации об обвиняемых в терроризме и других преступлениях.

Когда стало известно о готовящемся запрете на иммиграционные визы, сообщалось, что в этот список может войти Беларусь. Вульф подтвердил, что включение Беларуси рассматривалось, но Минск за несколько месяцев предпринял шаги, чтобы избежать ограничений для своих граждан.

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