Президент США Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан Кыргызстана и еще пяти стран

Президент США Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан Кыргызстана и еще пяти стран

01.02.2020, 12:16, Новости дня

Администрация Дональда Трампа вводит ограничения на иммиграцию в США из шести стран: Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании. Ограничение не коснется туристических, учебных, бизнес-виз и рабочих виз, но гражданам этих стран не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в Соединенных Штатах на постоянной основе – иммиграционные визы.

О решении Трампа объявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф, передает Reuters.

Гражданам Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии и Эритреи не будут выдавать иммиграционные визы, а граждане Судана и Танзании не смогут участвовать в лотерее «грин-кард» (эта программа носит официальное название Diversity Immigrant Visa – Визы для иммигрантов разных национальностей).

Вульф пояснил, что ограничения связаны с неспособностью этих стран соответствовать стандартам безопасности и обмена информацией с США. Речь идет, в частности, о технологиях выдачи паспортов, а также об обмене информации об обвиняемых в терроризме и других преступлениях.

Когда стало известно о готовящемся запрете на иммиграционные визы, сообщалось, что в этот список может войти Беларусь. Вульф подтвердил, что включение Беларуси рассматривалось, но Минск за несколько месяцев предпринял шаги, чтобы избежать ограничений для своих граждан.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Украину 3 февраля прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. В рамках визита пройдет его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. «Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика