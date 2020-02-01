Личное: Терпилы

У меня опускаются руки, когда я, в меру своих сил что-то делаю, а потом оказывается — напрасно.

Керчинских баб в мехах, которые оскорбили своим поведением блокадниц, конечно уволили. Это — хорошо. Плохо другое — бабушки грустно вздохнули и тихонько так заявили, что совсем не обижены.



Фото: Соцсети

«Я спокойно отнеслась к тому, что мне подарили пирог. Благодарна, что обо мне помнят, пришли, поговорили, поздравили. Коробочку конфет и две пачки чая еще вручили», — сказала Лидия Егорова, одна из облагодетельствованных блокадниц.

Мы почему-то все думаем, что терпение — хорошо. А я сейчас расскажу, почему это плохо.

Благодаря просчётам руководства страны Ленинград оказался в блокаде. Сотни тысяч, миллионы людей страдали от голода-холода, умирали от истощения, своей жизнью в осаждённом мегаполисе совершили подвиг.

Да что я вам это рассказываю? Слава Б-гу, об этом все вы и сами прекрасно знаете.

А что было дальше? Вздёрнули Сталина? Снесли своим гневом некомпетентность, тупость, грязь и подлость тех, кто обрёк блокадников на страдания?

Нет. Властям СССР не было никакого дела ни до ветеранов, ни, тем более, до блокадников.

Всё жизнь потом блокадники работали, как рабы на галерах. Умирали от болезней, приобретённых от голода. Рано умирали — не успев вырастить своих детей. А кто не умирал, жил, словно скот подневольный.

Сильные люди. Несчастные. И вот теперь им принесли сытые барышни в мехах по батону или по пирогу.

И эти терпеливые бабушки говорят, что всё нормально. Не забыли их, и на том спасибо.

«Нам подарили пирог, нам подарили цветы. Никакой обиды и никакого негатива у меня это не вызывает», — говорит Евгения Александровна Трошина.

Только знаете, у меня на глазах наворачиваются слёзы от этой терпимости. Красиво это выглядит, да. По-христиански.

Вот только я понимаю другое — пока мы будет такими, власть и будет относиться к нам, как эти чиновницы в мехах — к блокадницам.

Совершенно логично, что эти святые бабушки жили при тоталитарном строе, в котором человека не считали за человека. Всё стерпит — и боль, и обиду, и голод. Вот только я так жить не хочу и не буду.

Почему во Франции — социальные льготы? Потому что француз бы не стал терпеть скотского к себе отношения. Он бы этих меховых баб спустил бы с лестницы, а все соседи бы, всё общество его поддержало бы.

И не посмели бы тогда районные чиновницы так вести себя в следующий раз, зная, что получат отпор. Но в нашей реальности все ведь прекрасно знают, что народ всё проглотит: и булку — блокадницам, и повышение пенсионного возраста, и разврат, когда молодая девка, вместо честной работы, мечтает раздвинуть ноги за ништяки.

Терпение хорошо в отношении любимого человека. К детям, друзьям, родителям. Но ответственный гражданин страны не имеет права быть терпилой, потому что спуская оскорбление, мы поощряем скотское отношение ко всем нам.

Впрочем, у вас может быть и другое мнение. Вы — терпилы?

Источник: Лена Миро

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