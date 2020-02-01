В иранском аэропорту произошел инцидент с пассажирским самолетом

В субботу, 1 февраля, самолет Airbus A319 компании Iran Air выкатился с полосы в аэропорту города Керманшах на западе Ирана.

Воздушное судно выполняло внутренний рейс из Тегерана. После приземления в пункте назначения оказался на грунте за пределами взлетно-посадочной полосы.

По данным местных СМИ, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

На борту находилось более ста человек, никто из них не пострадал.

Источник: Вести

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