Семь пострадавших: в Японии разбился полицейский вертолет с человеческим сердцем на борту

Полицейский вертолет AgustaWestland AW139 потерпел крушение утром в субботу, 1 января, в районе города Корияма, расположенного в префектуре Фукусима на острове Хонсю.
Как сообщает издание The Japan Times, воздушное судно осуществляло перевозку донорского сердца для срочной трансплантации.
На борту находились семь человек – пять сотрудников полиции и два медицинских работника. В результате падения вертолета все они получили травмы различной степени тяжести. Повреждения четверых пострадавших оцениваются как серьезные.
Операцию по пересадке сердца, которая должна была пройти к клинике Токийского университета, пришлось отменить. Из-за аварии врачи не сумели уложиться в четыре часа – максимальный срок, за который нужно было пересадить орган от покойного донора пациенту.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рабочий Максим Кучеров, погибший при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», находился в момент происшествия не в строительной люльке, потому что так ему приказало начальство, чтобы ускорить работы. Как сообщает «Фонтанка», это следует из переговоров с подрядчиками. Кучерову не хватало длины веревки, которой он был прицеплен к напарнику, оставшемуся в люльке, и он отцепил страховку. Рабочим нужно было отсоединить металлические ванты, на которых […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фигуры принца Гарри и его жены убрали из экспозиции в Музее мадам Тюссо / 9 января
- Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы, если Хафтар не остановит наступление / 19 января
- Северный флот заявил об отсутствии боеприпасов на «Адмирале Кузнецове» / 12 декабря
- Аваков заверил, что в Париже «зрады нету» / 10 декабря
- «Если все министерство экономики улетит на Луну, этого никто даже не заметит» — профессор Дмитрий Травин о перестановках в правительстве / 22 января
- Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год / 27 декабря
- Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах / 15 декабря
- NASA откроет «отель для роботов» на МКС / 4 декабря