Семь пострадавших: в Японии разбился полицейский вертолет с человеческим сердцем на борту

Полицейский вертолет AgustaWestland AW139 потерпел крушение утром в субботу, 1 января, в районе города Корияма, расположенного в префектуре Фукусима на острове Хонсю.

Как сообщает издание The Japan Times, воздушное судно осуществляло перевозку донорского сердца для срочной трансплантации.

На борту находились семь человек – пять сотрудников полиции и два медицинских работника. В результате падения вертолета все они получили травмы различной степени тяжести. Повреждения четверых пострадавших оцениваются как серьезные.

Операцию по пересадке сердца, которая должна была пройти к клинике Токийского университета, пришлось отменить. Из-за аварии врачи не сумели уложиться в четыре часа – максимальный срок, за который нужно было пересадить орган от покойного донора пациенту.

Источник: Вести

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