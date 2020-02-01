Рабинович пригрозил свержением Зеленскому и «слугам»

Продолжение курса на узаконивание продажи земли на Украине может привести к свержению режима президента Зеленского. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Верховной рады Украины народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Видео заявления Рабиновича публикует телеканал "112 Украина". Имеющая большинство в Раде пропрезидентская партия "Слуга народа" не слышит голос народа, говорит депутат.

"Слуги" стали хозяевами, голоса народа нет — вот вся ситуация сегодня", — сказал он.

По словам Рабиновича, члены его фракции "задержали турборежим", остановили продажу земли к Новому году, но это ничего не решает: сейчас сторонники продажи земли опять "с твердой уверенностью, с протокольными рожами сидят и просто отклоняют шаг за шагом" все, что предлагалось его партией.

По мнению депутата, на предстоящей сессионной неделе его коллеги собираются "попробовать вынести (законопроект) в зал и продать землю Украины". 44 члена фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" не остановят продажу земли, говорит он: "все должны сказать свое слово о том, что происходит, так как "слуги" не слышат больше никого".

Монобольшинство Зеленского в Раде, по словам Рабиновича, может делать там все, что захочет — даже проголосовать за то, чтобы всех объявить рабами.

"Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые сказали бы им следующее: "Дорогие "слуги", еще полшага в сторону продажи земли, и мы поменяем нашу власть", — говорит нардеп.

Рабинович подчеркнул: он не призывает к насильственному свержению власти, а лишь напоминает: по Конституции, хозяин Украины как таковой — не "Слуга народа", а народ Украины. Если народ это вспомнит — можно будет это все остановить.

"Нужно 100 тысяч человек на улице — только не купленных, а вышедших по зову сердца, — говорит Рабинович. — Если у нас есть такие люди — все будет хорошо. Если нет — к сожалению, не очень".

13 ноября минувшего года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если Рада примет закон, землю смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство.

Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Правда, полученное наследство они должны будут распродать за год.

Источник: Вести

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