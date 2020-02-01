Видео: Коронавирус проник в Россию

По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тысяч зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп.
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Дмитрий Бавырин
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