Видео: Коронавирус проник в Россию

Видео: Коронавирус проник в Россию

01.02.2020, 12:05, Новости дня

По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тысяч зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп.

Теги: 

медицина
,
вирусы
,
болезни
,
здравоохранение
,
Дмитрий Бавырин
,
коронавирус



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Рабочий Максим Кучеров, погибший при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», находился в момент происшествия не в строительной люльке, потому что так ему приказало начальство, чтобы ускорить работы. Как сообщает «Фонтанка», это следует из переговоров с подрядчиками. Кучерову не хватало длины веревки, которой он был прицеплен к напарнику, оставшемуся в люльке, и он отцепил страховку. Рабочим нужно было отсоединить металлические ванты, на которых […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика