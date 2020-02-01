Минтруд опроверг изменение правил увольнения в России

Минтруд опровергает информацию СМИ о том, что с 1 февраля меняются правила увольнения с работы, информирует пресс-служба министерства.

В сообщении указывается, что «Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ», передает РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что все сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении.

Приказ Минтруда о форме СТД-Р пока находится на госрегистрации в Минюсте.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 февраля в РФ при увольнении якобы должны будут выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Форма СТД-Р представляет собой аналог выписки из трудовой книжки, в ней содержатся данные о длительности работы сотрудника у конкретного работодателя, пишет газета «Известия».

Напомним, законопроект об электронной трудовой вступил в силу с 1 января 2020 года. Все работодатели до 1 июля должны уведомить работников об изменениях в законодательстве, работники до 31 декабря – подать письменное заявление о выборе электронной или бумажной трудовой.

Если работник не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном виде.

Бумажные трудовые книжки не будут оформляться работникам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года.

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