Эксперты: Скорость сети 6G превзойдет 5G в сотни раз

Эксперты: Скорость сети 6G превзойдет 5G в сотни раз

01.02.2020, 12:04, Разное

Эксперты из Китая сообщили, что скорость сети 6G превзойдёт 5G в сотни раз. При пиковых значениях она будет способна передавать почти 8 Тбайт данных в секунду.
Максимально допустимое значение скорости передачи данных для сетей 5G составляет 35 Гбайт в секунду, чего вполне достаточно для любых нужд пользователей смартфонов. Несмотря на это, в Китае уже ведутся разработки новой сети 6G. Разработчики обещают немыслимые для современных сетей скорости до 8 Тбайт/сек. Причём работать устройства с этой сетью смогут как в крупных городах, так и за их пределами.

Разработчики из Китая отметили, что пока все данные являются исключительно теорией. Для более подробной информации нужно будет подождать новых технологий. Многие усомнились в целесообразности создания 6G, так как на сегодняшний день 5G является недостижимым для многих нововведением. Эксперты объяснили, что на разработку сетей нового поколения требуется минимум 10 лет, а значит не стоит ожидать появления 6G раньше 2030 года.



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