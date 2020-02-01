Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия ест только здоровую пищу

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия с детства ест только здоровую пищу. Свежий пост, посвященный пищевым пристрастиям девочки, актриса разместила на своей странице в Instagram.

На снимке Асмус кормит малышку полезными котлетами из мяса индейки и овощами. Комментируя сцену, мама признается, что взрослые в их семье не являются фанатами популярных диет, а слова «безлактозное» и «безглютеновое» не входят в их активный словарный запас. Тем не менее, для питания ребенка выбирают только продукты, рекламируемые как исключительно полезные и здоровые. Поклонники считают, что актриса немного переигрывает, утверждая, что делает это непреднамеренно и все происходит само собой. Один из собеседников в Сети говорит о влиянии социума, от которого избавиться слишком сложно. Другие же поддерживают ситуацию, когда ребенок равнодушен к выпечке, жареным блюдам и сладким десертам, предпочитая им свежие овощи и фрукты, легкие супы, морсы и другое питание, рекомендованное для детского меню. Многие малыши с удовольствие пьют воду и другие напитки, не является исключением и Анастасия.

Очень важно, считает Кристина Асмус, чтобы продукты, из которых готовится еда, были качественными. Мясо птицы она покупает специально из экологически чистого региона в Тамбовской области. При этом артистка, несмотря на свой плотный график, находит время для домашнего питания ребенка.

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