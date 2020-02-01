Девушка Илона Маска Grimes рассказала о трудностях беременности после обвинений в фальшивом животе

9 января этого года 31-летняя певица Клэр Элис Буше (больше известная как Grimes) объявила о том, что они с Илоном Маском ждут ребенка, опубликовав в своем Instagram селфи, на котором позировала топлес, а ее живот украшало изображение ребенка. Позднее это фото было удалено в связи с Instagram-цензурой, но потом снова вернулось обратно в ленту. Через некоторое время девушка опубликовала еще одно фото в профиль, на котором живот видно полностью. Но эти кадры не убедили многих ее подписчиков — среди потока поздравлений с грядущим пополнением в семействе в комментариях неформальной возлюбленной 48-летнего миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска нашлись и обвинения в фальшивом животе, мол, что «это все для фотосессии».

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Беременная Grimes

И вот несколько часов назад она прервала молчание и опубликовала большой пост, в котором лишь посмеялась над недоверчивыми комментаторами, а заодно рассказала о трудностях беременности, тем самым подтвердив свое интересное положение:

Поддельный или настоящий? Хаха. Вау, я начинаю чувствовать себя плохо… Как вы все справляетесь с работой и вынашиванием ребенка?? Мне жаль, что не занимаюсь продвижением альбома должным образом и редко появляюсь в социальных сетях. Все это оказалось немного тяжелым испытанием. В начале были некоторые осложнения, второй триместр прошел нормально, но на 25-й неделе начало болеть все и везде. У вас было что-то подобное? Мне кажется, что я совершенно не подготовилась к этому, потому что не знаю, насколько нормально обсуждать это публично… Я не совсем понимала, во что ввязываюсь. Беременность доставляет мне и положительные эмоции, но осложняет пока все остальные дела. Мне сейчас легко пишется, и в голове куча идей. Также у меня настроение стало больше «эмо», я стала менее устойчивой к хейтерам в соцсетях и вообще. Но скоро выйдут мои новые альбомы, и мне нужно будет сюда вернуться. Не обращайте внимание на мое эмо-настроение, но было забавно читать «Я даже не гуглил, беременна ты или нет, я был точно уверен, что нет, ахахах».

Ранее Grimes ограничивалась лишь одним комментарием, что беременность — «очень дикое и воинственное состояние бытия». Отец будущего ребенка Илон Маск от комментариев до сих пор воздерживается.

Grimes и Илон Маск

Для певицы ребенок станет первым, а вот для Илона Маска уже шестым: первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск родила от Илона пятерых сыновей — Дамиана, Ксавьера, Кая, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась. В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году… снова поженились — на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли.

Впервые об отношениях Илона Маска и Grimes заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. После моделей и актрис мало кто ожидал увидеть в богатой любовной биографии миллиардера украинско-французскую певицу довольно неформального вида. Впрочем, инсайдеры настойчиво утверждали: отношения между ними развиваются настоящие. Осенью 2018 года Grimes была замечена на прогулке с детьми Маска.

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Последнее: 9 января этого года 31-летняя певица Клэр Элис Буше (больше известная как Grimes) объявила о том, что они с Илоном Маском ждут ребенка, опубликовав в своем Instagram селфи, на котором позировала топлес, а ее живот украшало изображение ребенка. Позднее это фото было удалено в связи с Instagram-цензурой, но потом снова вернулось обратно в ленту. Через […]