Вслед за Меган Маркл и Кейт Миддлтон: графиня Софи Уэссекская обзавелась украшением в честь мужа и детей

Накануне днем, 30 января, графиня Уэссекская посетила Женский сетевой форум, который, уже по сложившейся традиции, проводился в стенах Лондонской фондовой биржи. Форум прошел уже в седьмой раз — графиня лично основала его в 2014 году и с тех пор выступает в роли его постоянного председателя. Этот форум ежегодно приглашает к сотрудничеству различные организации и предприятия, которые борются за гендерный баланс и равенство среди своих сотрудников и ищут таланты среди молодых девушек. В рамках визита Софи познакомилась и пообщалась с новым поколением молодых специалистов и их наставниками. Девушки из разных образовательных учреждений со всего Лондона поделились с ней своими планами, стремлениями и попросили у графини совета относительно профессионального и личностного развития. Фотоотчет Кенсингтонский дворец опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Графиня выбрала для мероприятия простую юбку и классическую темно-синюю, почти черную, водолазку, на которой расположилась золотая подвеска. На тонкой цепочке у нее висел желтый камень в изящной золотой оправке, а также три кулона со скрытым смыслом. Вблизи можно рассмотреть, что это три буквы — «E, L, J». Все это — первые буквы имен самых близких графине людей: супруга, младшего сына королевы Елизаветы II, 55-летнего принца Эдварда и детей — 16-летней дочери леди Луизы Виндзор и 12-летнего сына Джеймса, виконта Северна. Журналисты отметили, что это украшение Софи Уэссекская носит давно, однако раньше вместо камня на цепочке висел кулон в виде морской ракушки.

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Кстати, чуть больше недели назад — 20 января — графиня отпраздновала юбилей, ей исполнилось 55 лет. По таком случаю читайте 22 интересных факта о любимой невестке королевы Елизаветы II здесь.

Напомним, в январе этого года знаменитая родственница Софи Кейт Миддлтон также продемонстрировала любовь к своим детям через ювелирное украшение. Во время своего мини-тура по Великобритании она появилась на публике с золотым медальоном на шее, на котором виднелась гравировка первых букв имен ее детей — «G, L, C» в честь принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты. Причем это не первый случай, когда Кейт отдает подобным образом дань своей семье. В феврале 2014 года она появилась на публике с кулоном, на котором красовалась гравировка в виде сердца, буквы W (в честь мужа Уильяма) и полного имени старшего сына (Джорджа Александра Луи).

Подобный прием недавно переняла и Меган Маркл: летом 2019 года она дважды представила украшения в честь мужа Гарри и сына Арчи. В июле на Уимблдоне на шее герцогини висела цепочка с буквой «А», а в сентябре на US Open Меган сменила ее на два медальона с буквами «A» и «H» на каждом из них.

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