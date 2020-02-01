«Великобритания становится третьей страной». ЕС после Brexit открыл представительство в Лондоне

1 февраля Европейский союз открыл свое диппредставительство в Великобритании. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Как сообщил Боррель, делегация ЕС во главе с послом Жоау Вале ди Алмейда будет работать в помещении бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне.

Димписсия уже приступила к работе, рассказал Боррель.

«Соединенное Королевство покидает Европейский союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», – добавил он.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза. С официальных зданий в Лондоне и Брюсселе сняли флаги Евросоюза и Великобритании, многие британцы собирались на улицах, чтобы встретить событие.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного королевства из блока тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января. 23 января закон о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 1 февраля Европейский союз открыл свое диппредставительство в Великобритании. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей. Как сообщил Боррель, делегация ЕС во главе с послом Жоау Вале ди Алмейда будет работать в помещении бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Димписсия уже приступила […]