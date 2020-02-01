Мнения: Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Елена Васильченко, весьма молодая женщина, живущая в Первомайском районе Республики Крым, в 2018 году стала испытывать сильные головные боли. Несколько раз падала в обморок, постоянно чувствовала слабость. Местные врачи просто футболили ее, то давление, то желудок смотрели. О нормальной диагностике речи даже не шло.

Елена Васильченко, весьма молодая женщина, живущая в Первомайском районе Республики Крым, в 2018 году стала испытывать сильные головные боли. Несколько раз падала в обморок, постоянно чувствовала слабость. Местные врачи просто футболили ее, то давление, то желудок смотрели. О нормальной диагностике речи даже не шло.

В результате у Елены случился тяжелый инсульт, после которого она уже больше года находится в коме. Но беда не приходит одна. Поскольку женщине исполнилось 45 лет, ее паспорт подлежал замене. Законом установлено, что за документом она должна прийти лично. Что, как совершенно понятно, было невозможно.

Отсутствие действительного паспорта сделало невозможным как оформление ей инвалидности и, как следствие, пенсии, получение полноценной социальной и медицинской помощи, так и в перспективе возможного опекунства над ней.

Куда только не обращались родственники крымчанки – вопрос не решался в течение более чем года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. «И как она подпись-то поставит в специальной графе?» – спрашивали чиновники родственников. Вот так и жила Елена. В прямом смысле между жизнью и смертью. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет.

Когда отчаянье уже зашкаливало, и родственники готовы были расписаться в собственном бессилии, все решилось за два часа. Низкий поклон за человечность и четко данную команду руководителю Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казаковой. Это позволило оперативно и действенно решить проблему. Уже на следующий день родственникам Елены привезли паспорт, а вместе с ним и надежду на эффективный уход и лечение.

На сегодняшний день ей оформлена инвалидность, и родственники получили пенсию за год ее тяжелой болезни. Теперь семья, которая, к слову, живет очень и очень скромно, может вздохнуть чуть свободнее. И спокойно искать пути, как улучшить динамику состояния их мамы, жены и дочери.

Эта история свидетельствует о том, что чиновники на местном уровне зачастую не готовы работать в нестандартных ситуациях в интересах людей. Не было взаимодействия властных структур в целях поиска нужного и умного решения в пользу человека.

И еще одна проблема, которая высветилась в результате этой непростой ситуации. Это необходимость соблюдения прав граждан, которые находятся в состоянии комы или ином состоянии, которое осложняет или исключает возможность человека самому осуществлять какие-либо действия: написать заявление, подать его лично, зарегистрироваться на государственном портале услуг, получить социальную поддержку, уплатить отдельные виды налогов и т.д. Подчеркиваю, не распорядиться имуществом или совершить сделку, а не исчезнуть для других людей, государственных структур в административном, социальном, медицинском, налоговом аспектах.

Необходимы механизмы, которые позволяли бы сделать это их законным представителям. Человек не должен выпадать из жизни только потому, что в данное время его заболевание не позволяет ему ставить подпись и подавать челобитные. Любому должна быть предоставлена возможность являться полноценным гражданином своей страны независимо от тяжести заболевания.

Всегда ли человек сам может прийти за паспортом? Получается, что нет, не всегда. А на этот документ сегодня завязаны все социальные, медицинские, финансовые и налоговые аспекты жизни человека.

Поэтому, может быть, рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующий законодательный акт, предусмотрев порядок оформления и выдачи паспорта в том случае, если гражданин, в силу тяжелой болезни, не может лично явиться для его оформления и получения?

Понимаю, что такой порядок может быть использован недобросовестными людьми, например, мошенниками. Но для этого можно принимать решения об оформлении и выдаче паспорта межведомственной комиссией, в состав которой могли бы войти представители подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел, Минздрава, прокуратуры и органов безопасности. В этом случае опасений относительно злоупотребления особым порядком, быть не должно. Тем более, если речь идет о переоформлении паспорта в связи с достижением гражданином определенного возраста, как это было в случае с Еленой Васильченко. В любом случае, никто не застрахован от такой ситуации. И теперь бездушие одних и человечность других должны быть заменены буквой закона. В интересах людей.

Теги:

медицина

,

документы

,

паспорт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Елена Васильченко, весьма молодая женщина, живущая в Первомайском районе Республики Крым, в 2018 году стала испытывать сильные головные боли. Несколько раз падала в обморок, постоянно чувствовала слабость. Местные врачи просто футболили ее, то давление, то желудок смотрели. О нормальной диагностике речи даже не шло. Елена Васильченко, весьма молодая женщина, живущая в Первомайском районе Республики Крым, […]