Видео: Коронавирус проник в Россию

По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тыс. зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп.

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здравоохранение

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Дмитрий Бавырин

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коронавирус

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Последнее: По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тыс. зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп. Теги: медицина , вирусы , болезни , здравоохранение , Дмитрий Бавырин , коронавирус