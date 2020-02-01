Видео: Коронавирус проник в Россию

Видео: Коронавирус проник в Россию

01.02.2020, 11:44, Новости дня

По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тыс. зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп.

Теги: 

медицина
,
вирусы
,
болезни
,
здравоохранение
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Дмитрий Бавырин
,
коронавирус



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Последнее: По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тыс. зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп. Теги:  медицина , вирусы , болезни , здравоохранение , Дмитрий Бавырин , коронавирус

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