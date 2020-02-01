Видео: Коронавирус проник в Россию

По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тыс. зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп.
Теги:
медицина
,
вирусы
,
болезни
,
здравоохранение
,
Дмитрий Бавырин
,
коронавирус
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По состоянию на 31 января в мире выявлено около 20 тыс. зараженных коронавирусом, более 210 человек умерли. Тем не менее, пока этот вирус менее опасен, чем обычный грипп. Теги: медицина , вирусы , болезни , здравоохранение , Дмитрий Бавырин , коронавирус
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Отец, который бросил своих детей в Шереметьево, сам сдался следователям / 28 января
- Генпрокуратура просит отправить Кузьменко под арест без права на залог / 13 декабря
- Василий Хмельницкий откроет UNIT.City Kharkiv в марте 2020 года / 16 декабря
- Политика: Александр Девятаев: Фашисты в концлагере ломали человеческий дух / 27 января
- Эксперт: Вес Москвы в правозащитном движении на постсоветском пространстве вырос / 17 декабря
- Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева, он арестован / 15 декабря
- Пушков оценил идею Украины подключить к переговорам по Донбассу Британию, Канаду, Польшу и США / 19 декабря
- В Госдуме ответили на новое оскорбление Водонаевой в адрес российских семей / 26 января