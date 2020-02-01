Украина готова к открытию пункта пропуска «Золотое» – Олифер

Украина готова к открытию пункта пропуска «Золотое» – Олифер

01.02.2020, 11:42, Новости дня

Украина готова к открытию контрольного пункта въезда/выезда «Золотое» в Луганской области. Об этом заявила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер 31 января в Facebook по итогам совещания Кучмы с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

«Украина готова к открытию КПВВ «Золотое», как это предусмотрено договоренностями лидеров стран «Нормандской четверки» в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска», – написала Олифер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Україна продовжує роботу з забезпечення життєдіяльності своїх громадян на Донбасі та в Криму.Відбулася урядова нарада…

Posted by Darka Olifer on Reede, 31. jaanuar 2020

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом завершился 1 ноября 2019 года, он был начат 29 октября. 

26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом.

7 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что КПВВ «Золотое» готов к открытию с украинской стороны. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украина готова к открытию контрольного пункта въезда/выезда «Золотое» в Луганской области. Об этом заявила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер 31 января в Facebook по итогам совещания Кучмы с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой. «Украина готова к открытию КПВВ […]

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