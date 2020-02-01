«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта

"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА. Калифорнийцы уступили на своей площадке "Портленд Трэйл Блэйзерс" 119:127.
Дворец "Стэйплс-сентер", где проводит свои домашние матчи "Лейкерс" был забит до отказа. Перед игрой болельщики почтили паять Брайанта. На каждом из кресел лежала желтая майка "Лейкерс" с фамилией пятикратного чемпиона НБА. Баскетболисты также вышли на игру с траурными лентами.
"Лейкерс" в итоге уступил "Портленду" с разницей в восемь очков. Главный тренер калифорнийцев Фрэнк Вогель прокомментировал итог встречи. " Мы не хотели проигрывать, но на этой неделе больше думали о жизни, нежели о баскетболе. Нужно продолжать концентрироваться на работе. Работа лечит", — проводит слова Вогела РИА Новости.
Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс", один из сильнейших игроков в истории НБА 41-летний Кобе Брайант погиб в авиатастрофе 26 января. Вместе с ним на борту рухнувшего вертолета находилось еще 8 человек, в том числе и дочь Брайанта 12-летняя Джианна.
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Последнее: "Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА. Калифорнийцы уступили на своей площадке "Портленд Трэйл Блэйзерс" 119:127. Дворец "Стэйплс-сентер", где проводит свои домашние матчи "Лейкерс" был забит до отказа. Перед игрой болельщики почтили паять Брайанта. На каждом из кресел лежала желтая майка "Лейкерс" с фамилией пятикратного чемпиона НБА. […]
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