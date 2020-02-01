Еженедельная программа Вести.nеt от 1 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 1 февраля 2020 года

01.02.2020, 11:30, Новости дня

Что могут нейросети против эпидемии, сколько стоит производство дефицитных наушников и как поговорили Алиса с Марусей: к умным колонкам с голосовым ассистентом от "Яндекса" добавилась такая же, но от Mail.Ru Group. Главные технологические темы недели в итоговой программе Вести.nеt с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Apple отчиталась за последний квартал 2019-го года: как самая дорогая IT-компания мира переживает стагнацию на рынке смартфонов.

— Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса ещё в конце декабря. Речь идёт о технологии канадского стартапа Blue Dot, который специализируется на прогнозировании подобных событий. И основан, кстати, врачом-инфекционистом.

— Тем временем, мессенджер WeChat стал одним из главных инструментов в борьбе с распространением коронавируса в Китае.

— Как "Маруся" поговорила с "Алисой": Mail.Ru Group начала принимать предварительные заказы на свою смарт-колонку, а Вести.net её уже протестировали.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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