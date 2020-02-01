«Я счастливчик»: Игорь Николаев рассказал, как несколько раз оказывался «на волосок от смерти»

Отечественный эстрадный исполнитель, автор песен и композитор Игорь Николаев в одном из недавних интервью вспомнил несколько ситуаций из жизни, когда оказывался буквально «на волосок от смерти». Артист называет себя «счастливчиком», так как ему чудом удавалось избегать серьёзных проблем.

Первая ситуация, о которой пояснил Игорь Николаев, случилась во время прохождения службы в армии. В один из дней ему дали увольнительную, поэтому будущий популярный артист шёл по просыпающейся столице в надежде быстрее добраться домой. В какой-то момент Николаев не заметил под ногами отсутствующего канализационного люка и «полетел в пустоту». Тогда реальным спасением оказалась плотная шинель, благодаря которой при падении удалось избежать серьёзных травм. Также в тот раз не довелось попасть под колёса трамвая, проехавшего в считанных сантиметрах от головы Николаева.

Ещё один случай произошёл в годы учёбы в консерватории. Игорь Николаев жил в общежитии, в комнате на пятом этаже. Из окна открывался прекрасный вид на Москву и однажды ему захотелось полюбоваться панорамой, но нога начала скользить по подоконнику и будущий артист едва не упал вниз. Спасла его своевременная реакция соседа по комнате, дёрнувшего за одежду назад.



Третий раз, едва не стоивший Игорю Николаеву жизнью, произошёл в самолёте, когда он летел в США. Композитор вспоминает, что почти все пассажиры в салоне уснули, хотя и было дневное время, а сам Николаев тогда увидел некий яркий сине-белый столб света. Длилось это недолго, но, по ощущениям артиста, наблюдал он молнию продолжительное время. Впоследствии оказалось, что больше очевидцев инцидента не было, однако лайнер совершил аварийную посадку и его заменили другим воздушным судном.

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