Минтруд прокомментировал новость об увольнениях

Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло публикации в СМИ, в которых сообщалось об изменении порядка увольнения работников с 1 февраля 2020 года. К примеру, при уходе с работы сотруднику должны выдать справку по форме СТД-Р. В Минтруд отметили, что данная форма выдается работникам, которые ранее выбрали электронную трудовую книжку.
"Дата 1 февраля нигде в документах не фигурирует", — отметили в министерстве.
По действующим правилам, пояснили ТАСС в ведомстве, работодатели уведомят сотрудников о введении электронных трудовых книжек до конца июня этого года. Работники смогут определиться, хотят или они сохранить бумажную книжку или перейти на электронную, как в 2020 году, так и позже.
Для тех, кто только начал трудовую жизнь, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.
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